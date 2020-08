Usa 2020: Melania lanciò l’operazione ‘blocchiamo Ivanka’

(ANSA) – NEW YORK, 27 AGO – La “principessa” bloccata tramite l'”Operation Block Ivanka”, con la quale Melania puntava far uscire di scena la First Daughter durante il giorno del giuramento del gennaio 2017. A svelare il retroscena è Stephanie Winston Wolkoff, l’ex amica e confidente della First lady, colei che aiutò nell’organizzazione dell’insediamento. Il retroscena è contenuto nell’atteso libro “Melania and Me: My Years as Confidant, Advisor and Friend to the First Lady”, di cui sono stati diffusi degli estratti. Melania, secondo la socialite, si riferiva a Ivanka come la “principessa”. (ANSA).