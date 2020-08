Si barrica in casa dopo avere accoltellato una persona

(ANSA) – GROTTERIA, 28 AGO – Si é risolta alle primi luci dell’alba la vicenda che ha visto protagonista F.L. di Grotteria. L’uomo, dopo avere accoltellato una persona, si é dato alla fuga e si é rifugiato nella sua abitazione, dove viveva da solo e dove é stato rintracciato dai carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica. F.L. si é barricato in casa e dal suo balcone ha cominciato ad arringare i parenti del ferito ed i carabinieri intervenuti, minacciando comportamenti autolesionistici. L’intervento del Negoziatore e delle Api, le Aliquote di Pronto Intervento dell’Arma dei Carabinieri, giunte appositamente da Reggio Calabria, ha consentito di fiaccare la resistenza di F.L. che, resosi conto dell’irruzione all’interno della sua abitazione da parte dei carabinieri specializzati in interventi risolutivi, ha preferito uscire di casa dall’ingresso principale dove, ad attenderlo, ha trovato i colleghi dell’arma territoriale che lo hanno immobilizzato. A dare man forte ai militari del Gruppo carabinieri di Locri sono inoltre intervenuti, con attrezzature speciali, i vigili del fuoco di Siderno. A carico di F.L. è stato emesso un provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio in base al quale è stato accompagnato nell’ospedale di Reggio Calabria. La persona ferita da F.L., a causa delle lesioni riportate, é stata ricoverata nell’ospedale di Locri. (ANSA).