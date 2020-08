Messi:tifosi Newell’s in piazza, tuo sogno nostra illusione

(ANSA) – ROMA, 28 AGO – E’ più una suggestione che una possibilità concreta, ma la notizia che Leo Messi lascerà il Barcellona ha spinto i tifosi del Newell’s Old Boys – la squadra di Rosario, la città argentina che ha dato i natali al sei volte Pallone d’Oro e dove ha mosso, bambino, i primi passi nel mondo del calcio – a scendere in piazza per “convincere” il campione a tornare a giocare “a casa”. In migliaia sono scesi in strada, organizzando una vera e propria carovana per le strade della città fino a ritrovarsi al Monumento a la Bandera, in pieno centro città: “Il tuo sogno, il nostro desiderio. Questa è casa tua”. Tanti gli striscioni e i cartelli con questa scritta e tutti con i colori del Newell’s. Una dimostrazione di affetto incondizionato per Messi che si appresta a una battaglia legale con il Barcellona mentre Manchester City e Paris Saint Germain si giocano le loro milionarie carte per assicurarsi la ‘Pulce’. (ANSA).