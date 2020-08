(ANSA) – WASHINGTON, 28 AGO – “Nell’America di Donald Trump, la sicurezza è messa in competizione con la giustizia, gli americani gli uni contro gli altri e la violenza che Trump dice uscire nelle strade delle comunità del Paese è attizzata dalle sue stesse parole e azioni”: così la campagna di Joe Biden ha commentato la serata conclusiva della convention repubblicana. “Prima della serata finale un alto consigliere di Trump ha espresso persino la speranza di ulteriore discordia e violenza nelle nostre città in un cinico disegno di usare la divisione come strategia politica”, prosegue. (ANSA).