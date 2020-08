(ANSA) – ROMA, 28 AGO – Tre nuovi tornei nel calendario dell’European Tour 2020 di golf, completamente stravolto a causa dell’emergenza sanitaria. Il massimo circuito continentale del ‘green’ maschile, per la prima volta, farà tappa a Cipro, dove è previsto un doppio appuntamento: il Cyprus Open, in programma dal 29 ottobre al primo novembre, e il Cyprus Classic, dal 5 all’8 novembre. Entrambi i tornei vanteranno un montepremi di 1 milione, così come lo Scottish Championship, terzo evento annunciato, che si disputerà dal 15 al 18 ottobre in Scozia, a St.Andrews. Nel comunicato del massimo circuito continentale vengono indicate anche le possibili date dell’Open d’Italia (22-25 ottobre) che, se dovesse disputarsi, non farà parte delle Rolex Series: ma sembrerebbe trattarsi più di un auspicio che di un fatto certo. Al momento, a quanto apprende l’ANSA, non ci sarebbe alcuna certezza né per quel che riguarda le date né per quel che concerne la sede dell’evento. Con il torneo dunque ancora in forse. Tutto dipenderà infatti dall’evoluzione dell’emergenza sanitaria. (ANSA).