Migranti: settanta intercettati su barca a vela in Calabria

(ANSA) – ROCCELLA JONICA (RC), 29 AGO – Un’imbarcazione a vela di circa 15 metri con a bordo una settantina di migranti di varie nazionalità è stata intercettata a diverse miglia dalle coste della Locride. A bordo, secondo quanto é emerso dai primi accertamenti, ci sono anche quattro minori non accompagnati. La barca a vela con a bordo i migranti é stata trainata dalle motovedette della forze dell’ordine nel porto di Roccella Jonica. Tutti i migranti, prima di essere trasferiti in una struttura del posto, sono stati sottoposti al tampone rinofaringeo in applicazione delle norme anti Covid 19. (ANSA).