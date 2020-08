(ANSA) – WASHINGTON, 29 AGO – Donald Trump sferra per la prima volta un attacco personale contro Kamala Harris da quando la senatrice californiana è diventata candidata democratica alla vicepresidenza: “Non è competente, non ha le competenze per quella posizione. Non c’è dubbio che in quel ruolo farebbe molto meglio Ivanka”, ha aggiunto il tycoon, riferendosi alla figlia che nell’ultima notte della convention repubblicana ha ricevuto dal padre una sorta di investitura per il futuro. (ANSA).