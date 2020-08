Negativi tamponi personale scuola Umbria

(ANSA) – PERUGIA, 29 AGO – Sono finora tutti negativi i tamponi per il Covid ai quali si è sottoposto in Umbria il personale scolastico che, dopo avere eseguito il test sierologico, era risultato essere entrato in contatto con il Covid-19. Lo annuncia la Regione. Grazie alla campagna promossa dalla stessa Regione sono stati eseguiti complessivamente 5.956 test sierologici sul personale docente e non docente e, di questi, in 85 casi è stato accertato il contatto con il virus. Si è quindi passati alla verifica con i tamponi molecolari risultati al momento tutti negativi. I quasi 6 mila test sono stati fatti dal 24 al 28 agosto. La campagna di screening sierologico per l’infezione da Covid-19 rivolta al personale scolastico, docente e non docente, delle scuole pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado proseguirà fino al 12 settembre nei Distretti sanitari, secondo il calendario stabilito. (ANSA).