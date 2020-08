Coronavirus: Parigi, in piazza dimostranti anti-mascherina

(ANSA-AFP) – PARIGI, 29 AGO – Tra le 200 e le 300 persone si sono riunite a Parigi per protestare contro l’uso obbligatorio delle mascherine al grido di “libertà, libertà” e con il sostegno di alcuni gilet gialli. Radunati dalle 13:00 in Place de la Nation, hanno accusato in particolare il governo di “manipolare le persone attraverso la paura” e di imporre la mascherina in diverse grandi città “senza alcuna giustificazione scientifica”. Si tratta di una delle prime mobilitazioni di attivisti anti-mascherina in Francia. (ANSA-AFP).