(ANSA) – VENEZIA, 29 AGO – I tamponi eseguiti ieri a Cortina d’Ampezzo (Belluno) sono risultati tutti negativi. Lo comunica l’unità operativa di Microbiologia dell’ospedale “San Martino” di Belluno, che ha concluso ‘esecuzione dei test molecolari per la ricerca del Covid-19 su tutti i reperti biologici prelevati. Erano state 285 le persone presentatesi al test in modalità drive, presso lo stadio del ghiaccio di Cortina, dopo aver preso parte al “Summer Party” del 20 agosto scorso, nel contesto del quale si era poi scoperto un giovane positivo. In ottemperanza alle procedure interne di qualità, aggiunge la Ulss n.1, una decina di tamponi sono stati sottoposti a controllo, con un secondo passaggio laboratoristico che si concluderà durante la notte. (ANSA).