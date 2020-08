(ANSA) – ROMA, 30 AGO – Nba di nuovo in campo dopo le proteste contro il ferimento da parte della polizia dell’afroamericano Jacob Blake e i primi verdetti delle partite giocate nella notte riguardano Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks che battono rispettivamente Portland e Orlando Magic e approdano in semifinale mentre la serie tra Houston e Oklahoma va sul 3-2 dopo il successo dei Rockets. Guidati da un grande Giannis Antetokounmpo, i Milwaukee Bucks vincono gara-5 118-104 e chiudono i conti nella serie contro Orlando. Ora in semifinale affronteranno i Miami Heat. Prima della palla a due un minuto di silenzio per Cliff Robinson, Lute Olson e Chadwick Boseman, George Hill rimane fuori dal campo durante l’inno nazionale. 79 punti in combinata per il duo Anthony Davis e LeBron James permettono ai Lakers di battere nel finale Portland (privo dell’infortunato Damian Lillard) 131-122 e chiudere la serie sul 4-1. Il prossimo avversario dei gialloviola verrà fuori dalla sfida tra Houston e OKC, con i Rockets avanti 3-2 dopo il meritato successo di questa notte conquistato grazie ai 31 punti di James Harden. Peggior partita della serie per Danilo Gallinari, che chiude il match con un solo punto a referto: 0/5 dal campo, 0/3 dall’arco, sei rimbalzi e quattro palle perse in 22 minuti. (ANSA).