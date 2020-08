Coronavirus: Francia, superati i 900.000 tamponi a settimana

(ANSA) – PARIGI, 30 AGO – La Francia ha superato questa settimana la “soglia storica” dei 900.000 test Covid settimanali: lo ha detto oggi il portavoce del governo Gabriel Attal, annunciando i punti gratuiti e pubblici in città che da domani effettueranno tamponi a tutti quelli che chiederanno. “Abbiamo superato ieri la soglia storica dei 900.000 tamponi in una settimana, qualcosa di enorme”, ha detto Attal alla radio RTL. Ma l’obiettivo del governo è di raggiungere un milione di test alla settimana “a breve termine”, secondo il ministro della Salute, Olivier Véran. “Oggi – ha detto Attal – abbiamo in media 30.000 nuovi casi di Coronavirus alla settimana. C’è un effetto moltiplicatore poiché facciamo molti più test ed è positivo, ma non si tratta soltanto di un effetto. Bisogna rimanere molto vigili”. (ANSA).