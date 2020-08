(ANSA) – ROMA, 30 AGO – Primo giocatore contagiato dal Coronavirus nel tabellone principale dell’Us Open, al via domani a New York. Si tratta del francese Benoit Paire (n.22 Atp), risultato positivo ad un test anti-Covid-19 e che quindi ha dovuto ritirarsi in isolamento, rinunciando ovviamente alla partecipazione Paire è il primo giocatore a risultare infettato all’interno della “bolla” che dovrebbe proteggere il torneo organizzato a Flushing Meadows. (ANSA).