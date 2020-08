Pallavolo:Lupo-Nicolai e Breidenbach-Benazzi, scudetto beach

(ANSA) – ROMA, 30 AGO – Il maltempo di metà giornata sulla Piterpan Beach Arena di Caorle non è riuscito a fermare la finale scudetto della 27a edizione del campionato italiano di beach volley, giocata sul lungomare Trieste di Caorle per il secondo anno consecutivo. E’ stato spettacolo in campo e fuori per i pochissimi presenti per via delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria. A laurearsi campioni sono state le coppie formate da Sara Breidenbach e Giada Benazzi e gli azzurri Paolo Nicolai e Daniele Lupo. Primo scudetto assoluto per Breidenbach-Benazzi che si sono presentate a questa finale per la prima uscita ufficiale di coppia. Finale invece piena di titoli quella maschile, con nove tricolori conquistati dai quattro atleti in campo. A spuntarla sono stati gli azzurri Paolo Nicolai e Daniele Lupo che hanno ribaltato il tie break allo sprint finale valso lo scudetto, il quarto personale per entrambi. “Era un po’ che non giocavamo, ed e’ stato importante tornare – le parole di Nicolai – Personalmente non sono ancora al top, ma di qui agli Europei ci sono due settimane per crescere” “La nostra – ha detto il presidente Fipav, Bruno Cattaneo – è stata una pausa molto lunga e molto sofferta: questo di Caorle vuole essere un segno di ripresa. Le preoccupazioni non finiscono, svolgiamo una gran parte della nostra attività negli istituti scolastici” (ANSA).