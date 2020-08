Maltempo: grandinata a Cagliari, strade allagate e disagi

(ANSA) – CAGLIARI, 31 AGO – Strade allagate, tombini saltati, alberi pericolanti. L’ondata di maltempo che si è abbattuta questa mattina sul Cagliaritano sta creando disagi. Un improvviso e violento acquazzone, misto a grandinata, nel giro di breve tempo ha provocato non pochi problemi soprattutto in città. Saltati in diverse zone i chiusini delle fognature e alcune strade si sono allagate. Piena d’acqua nella centralissima viale Diaz – con le auto bloccate – in viale Merello, e soprattutto la zona di Pirri che come sempre si è riempita d’acqua. Problemi anche in via della Pineta dove si è registrato anche il cedimento del manto stradale, sul posto stanno già operando gli agenti della polizia municipale. A causa del forte vento i vigili del fuoco sono intervenuti in alcune zone di Cagliai per rami pericolanti, mentre il Comune proprio per evitare rischi ha disposto la chiusura di tutti i parchi cittadini. Allagamenti anche nel Sulcis Iglesiente, in particolare a Sant’Antioco dove stanno intervenendo le squadre dei vigili del fuoco. Le strade allegate stanno creando problemi alla viabilità. (ANSA).