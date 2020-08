Terrorismo: Stansted, arrestati italiano e kuwaitiano

(ANSA) – ROMA, 31 AGO – La polizia anti-terrorismo britannica ha reso noto di avere arrestato ieri sera un italiano e un cittadino del Kuwait nell’aeroporto di londinese di Stansted. Secondo quanto riporta il Guardian, l’italiano ha 48 anni e il kuwaitiano 34: entrambi erano su un volo della compagnia aerea Ryanair proveniente da Vienna. Il volo, scrive la BBC, è stato intercettato da aerei da caccia Typhoon della Royal Air Force (RAF) in seguito ad una segnalazione di una minaccia alla sicurezza a bordo. Un’inchiesta è in corso. La polizia ha detto che i due sono stati arrestati poco dopo le 19:00 ora locale (le 20:00 in Italia) secondo l’articolo 7 della legge sul terrorismo, che permette alle forze dell’ordine di fermare, perquisire, interrogare e arrestare persone sospette che transitano nei porti e negli aeroporti del Paese. (ANSA).