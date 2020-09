(ANSA) – ROMA, 31 AGO – “Tornare in nazionale mi riempie di gioia e dà energia positiva dopo un anno per me complicato”. Così Giorgio Chiellini dal raduno di Coverciano dove è stato chiamato dal ct, Roberto Mancini, per le prime due gare di Nations League contro Bosnia e Paesi Bassi. Il capitano della nazionale e della Juve è stato fermo a lungo a causa di un infortunio. “Ricomincio vivendo alla giornata, non ho la bacchetta magica ma l’obiettivo è stare bene. Se sarò chiamato per l’Europeo sarò il primo ad essere felice perchè significa che sarò tornato ai miei livelli”. (ANSA).