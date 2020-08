Argentina: Mondiale di Tango, chiusa prima edizione virtuale

BUENOS AIRES. – Risultato della “nuova Normalità” derivante dalla pandemia da coronavirus, si è conclusa ieri sera in Argentina la prima edizione virtuale del Campionato mondiale di tango (Tango BA), nelle due versioni “Estilo Tango de Pista” e “Estilo Tango de Escenario”, con la vittoria di una coppia argentina nella prima (Louise Junqueira Malucelli e Marcos Esteban Roberts) e di una colombiana (Diana Franco Durango e Valentín Arias Delgado) nella seconda.

All’appuntamento hanno partecipato coppie di numerosi Paesi del mondo, fra cui Italia, Brasile, Russia, Argentina, Giappone, Colombia, Malaysia e Stati Uniti.

“Migliaia di persone – segnala un comunicato del governo di Buenos Aires – adulti, giovani e bambini, hanno potuto assistere via internet dalle loro case in tutto il mondo a questo insolito appuntamento di tango virtuale, nella speranza di poterlo fare, di nuovo presto, fisicamente”.

Per cinque giorni, si dice poi, “il pubblico ha assistito a quanto di meglio esiste per questo genere musicale, come hanno provato le oltre 300.000 riproduzioni di video, scaricate dal portale del governo della città e dalle reti sociali dei festival BA, che hanno visto come protagonisti oltre 320 artisti, maestri, musicisti, ballerini e coreografi”.

É stato il pubblico, circa 91.000 persone, ad assegnare la vittoria alle coppie Malucelli-Roberts (vincitori nella sezione del tango tradizionale da sala) e Franco Durango-Arias Delgado (affermatisi nella versione tango più libero ed acrobatico).