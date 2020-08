++ Chiellini,rispetto per Sarri, no a paragoni con Pirlo ++

(ANSA) – FIRENZE, 31 AGO – ”Non è corretto fare paragoni fra Pirlo e Sarri avendo età e percorsi diversi”. Lo ha detto Giorgio Chiellini parlando dal raduno azzurro a Coverciano. ” E’ stato un anno complicato per tutti, complici anche le vicissitudini esterne, la Juve è stata brava a vincere lo scudetto e non era scontato – ha aggiunto il capitano bianconero e della Nazionale -. Speravamo tutti in un altro tipo di crescita però posso dire che tutti abbiamo cercato di dare il massimo a partire da Maurizio: è una persona vera, perbene, ne sono uscite di tutti i colori ma nessuno può dirgli nulla, da parte nostra c’è rispetto nei suoi confronti, anche da parte mia per di più adesso che non può parlare”. (ANSA).