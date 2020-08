Usa 2020: Biden anticipa inizio tour, oggi in Pennsylvania

(ANSA) – WASHINGTON, 31 AGO – Joe Biden anticipa l’inizio del suo tour elettorale e a sorpresa arriva a Pittsburgh, in Pennsylvania, in uno degli Stati chiave per la vittoria delle presidenziali. Stato in cui Donald Trump quattro anni fa riusci’ a battere di un soffio Hillary Clinton. I sondaggi danno per ora avanti Biden, ma il vantaggio si e’ assottigliato negli ultimi tempi. Dopo il Labour Day del 7 settembre l’agenda di Biden al momento prevede tappe in Arizona, Wisconsin e Minnesota. (ANSA).