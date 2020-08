Calcio: arbitri; Can di A e B riunite da nuova stagione

(ANSA) – ROMA, 31 AGO – Il Consiglio della Figc ha votato all’unanimità, su richiesta dell’Aia, la modifica del regolamento e delle norme di funzionamento degli organi tecnici per aggiornare l’organizzazione degli arbitri. Dalla stagione 2020/2021 viene istituita la Commissione Arbitri Nazionali per i campionati di Serie A e B, in luogo delle attuali due commissioni Can A e B. “È un tassello importante per la crescita degli arbitri – ha commentato il presidente Figc, Gabriele Gravina -. A breve riprenderanno anche i lavori a Coverciano per la sala Var”. Ad anticipare la notizia, il presidente Aia, Marcello Nicchi: “È un bel progetto su cui stavamo lavorando da tempo e che abbiamo concretizzato col presidente federale – ha spiegato -, credo ci darà dei grandi risultati. Arriva in un momento generale favorevole, in cui utilizziamo la tecnologia. Non vedo l’ora sia pronta anche la sala Var”. (ANSA).