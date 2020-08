Calcio: Azzurri; Jorginho in arrivo, Tonali ancora in dubbio

(ANSA) – FIRENZE, 31 AGO – Dopo il secondo tampone di controllo il centrocampista dell’Arsenal, Jorginho è atteso in giornata al Centro tecnico di Coverciano per aggregarsi al resto della Nazionale impegnata a preparare le prime gare di Nations League contro Bosnia (venerdì) e Paesi Bassi (lunedì prossimo). Per quanto riguarda Sandro Tonali, l’altro giocatore convocato ma non ancora presente al raduno, dall’ambiente azzurro hanno fatto sapere di non aver ricevuto ad ora ”alcuna notizia di non negatività”. Il centrocampista del Brescia, vicino al trasferimento al Milan, è da alcuni giorni in isolamento. (ANSA).