Vuelos humanitarios a Dominicana regresaron sin pasajeros

CARACAS – Los venezolanos varados en la República Dominicana no pudieron retornar este domingo como estaba previsto, de manera que los dos vuelos humanitarios tuvieron que regresar vacíos, debido a que las propias autoridades de la embajada de Venezuela exigieron a ls pasajeros presentar pruebas PCR negativas.

Maleida Zambrano, portavoz de los venezolanos varados en Domicana, indicó que son más de 180 compatriotas que necesitan regresar con urgencia al país, y muchos tiene unas condiciones económicas difíciles y están “atrapados” desde marzo sin poder regresar, por lo que no es fácil movilizarse para realizar pruebas de Covid-19.

Lamentó que ni pudieran embarcar los vuelos y recordó que todo es difícil porque ellos deben costearse el pasaje de regreso a Venezuela y muchos no tiene recursos.

La representante del grupo informó que el embajador de Venezuela en Santo Domingo, Alí Uzcátegui Duque y el primer secretario de la legación, Iván Salerno, les prometieron que una vez obtengan las pruebas PCR y garanticen el pago de sus pasajes, el Gobierno venezolano hará las gestiones para repatriarlos.

Zambrano dijo que los pasajeros asistirán a realizarse las pruebas, para poder tomar el vuelo que los traiga de retorno a su país lo más rápido posible, debido a las precarias condiciones que atraviesan, aunque adviritió que no todos cuentan con el dinero para comprar el boleto.

“Es una situación muy dura para aquellos que ya no tienen más ahorros. Solo podríamos regresar a nuestro país quienes podamos pagar nuestro pasaje. No sabemos el destino de aquellos que no puedan hacerlo”. Citó Banca y Negocios.

Vale destacar que la comunidad venezolana en la República Dominicana ha crecido notablemente en los últimos años, convirtiéndose en la segunda en cantidad, después de Haití.