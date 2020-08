Calcio: Atalanta si raduna, subito tre positivi

BERGAMO. – Il Coronavirus ha colpito ancora l’Atalanta, dopo l’unico caso in pieno lockdown, il portiere Marco Sportiello, titolare in Champions a Valencia lo scorso 10 marzo.

Il precampionato inizia con altri tre, protetti dall’anonimato nella nota ufficiale: “Sono stati riscontrati tre casi di positività al tampone, asintomatici, già in isolamento fiduciario e sotto il controllo dell’ATS”.

Nelle foto del raduno sui profili social del club mancano Pierluigi Gollini (crociato posteriore sinistro lesionato, per inciso), che posta una foto mentre si allena a casa, José Palomino e Duvan Zapata: il 19 agosto, fonte Instagram, erano insieme a Porto Cervo.

Al Centro Sportivo Bortolotti, con ben 10 nazionali di meno, giocatori e staff di sono ritrovati a pranzo, accolti fuori dai cancelli da pochi tifosi a caccia di selfie.

Senza Josip Ilicic, ancora in permesso per motivi personali e non compreso nella lista dei 26 dell’allenatore Gian Piero Gasperini (che martedì alle 13.30 parla alla stampa) come Lennart Czyborra (ormai del Cagliari, prestito biennale con obbligo di riscatto a 5 milioni; anch’egli in isolamento domiciliare).

Da martedì a sabato, due sessioni giornaliere. Facce sorridenti sulle stories di Instagram, dal Gasp che osserva: “Non siamo stati via tanto tempo, eh!” riferendosi al rompete le righe post PSG di 19 giorni prima a Rafael Toloi che promette “Siamo qua, di nuovo, più forti di prima” passando dal Papu Gomez che chiede “Come va, bene?” al cameraman.

Non è un ritiro in formula classica: quest’anno niente montagna con l’albergo e le corse nei boschi a Lantana di Dorga (Castione della Presolana) e il lavoro al centro sportivo di Clusone, bensì in sede a Zingonia, e senza pernottamenti. Per adesso niente amichevoli.

Si aggregheranno settimana prossima i nazionali Caldara (Italia), Castagne (Belgio), Hateboer e De Roon (Olanda), Pasalic (Croazia), Djimsiti (Albania), Malinovskyi (Ucraina), Gosens (Germania), Sutalo (Croazia Under 21) e il portiere del 2000 Carnesecchi (Italia Under 21).

Entro mercoledì ci sarà anche il russo Aleksey Miranchuk, in uscita dalla Lokomotiv Mosca (14,5 milioni, 5 anni di contratto, percentuale sulla futura rivendita a favore del club d’origine): il vice Ilicic tanto atteso. I giocatori sono al lavoro “nel rispetto dei protocolli e con la massima attenzione, seguendo tutte le precauzioni dettate dalle linee guida per il contenimento dell’emergenza Covid-19, ma anche con la voglia e l’entusiasmo di cominciare un’altra stagione che si anuncia intensa e ricca di appuntamenti importanti”.

“Gli obiettivi sono sempre gli stessi, anche se migliorare rispetto alla stagione scorsa sarà durissima. Sarà un’annata di grandi successi” le parole del Papu Gomez.