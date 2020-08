(ANSAmed) – LUBIANA, 31 AUG – In Slovenia a partire da domani gli agenti di polizia avranno in dotazione il taser, la pistola elettrica stordente che potrà essere utilizzata solo in determinate circostanze. Secondo quanto ha riferito alla stampa un rappresentante dell’amministrazione centrale della polizia, a partire dal primo settembre l’utilizzo del taser sarà consentito solo se necessario e nel caso siano soddisfatte determinate condizioni legali, quali ad esempio il rischio di trovarsi di fronte a una persona armata o il pericolo per la propria incolumità. Gli agenti di polizia in possesso del taser saranno anche obbligati a indossare telecamere per registrare il processo. (ANSA).