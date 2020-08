(ANSA) – AOSTA, 31 AGO – Gli alunni dovranno indossare la mascherina solo negli spostamenti all’interno della scuola e durante le attività in cui viene meno il distanziamento di un metro: è quanto prevede il protocollo regionale per la riapertura delle Istituzioni scolastiche ed educative della Valle d’Aosta approvato dalla Giunta regionale e che definisce il Piano ‘L’École Valdôtaine RE-Part’ e il relativo Protocollo di sicurezza. I dettagli del Protocollo saranno illustrati domani alle 12 in una conferenza stampa a Palazzo regionale. E’ comunque confermato il rientro a scuola, in sicurezza e in presenza, di tutte le classi dal 14 settembre. (ANSA).