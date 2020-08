++ Calcio: Ibrahimovic, Milan è casa, obiettivo è vincere ++

(ANSA) – MILANO, 31 AGO – “Qua mi sento a casa. Quando sono arrivato la prima volta il Milan mi ha restituito il sorriso che avevo perso”. Zlatan Ibrahimovic racconta così il significato che ha per lui il club rossonero, con cui ha rinnovato per una stagione, cambiando numero di maglia. “Ho scelto l’11, i tifosi del Milan mi conoscono con questo numero e volevo riportarlo, con il 21 non mi sentivo l’Ibrahimovic di una volta al Milan. L’11 è il mio numero, semplice”, ha detto a Milan Tv, spiegando di essere tornato “per riportare il Milan dove deve essere. Bisogna lavorare, fare sacrifici, ma secondo me negli ultimi sei mesi della stagione scorsa tutti hanno capito cosa serve per arrivare agli obiettivi. Non bisogna dimenticare – ha aggiunto – che non abbiamo vinto niente. Inizio questa stagione con l’obiettivo di vincere, semplicemente”. (ANSA).