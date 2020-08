Calciomercato: Immobile-Lazio a vita, Neymar resta al Psg

ROMA. – É tempo di rinnovi in Serie A. Due big si legano ai rispettivi club, rinnovando i contratti per diverse stagioni: Il centravanti Ciro IMMOBILE, neo Scarpa d’Oro, firma con la Lazio fino al 2025, legandosi di fatto a vita con il club biancoceleste; il polacco Piotre ZIELINSKI, invece, giocherà nel Napoli fino al 2024. Anche Andrea POLI ha rinnovato, ma con il Bologna: resterà al Dall’Ara almeno fino al 2022.

Il Napoli è molto attivo in questi ultimi scampoli agostani: il club di De Laurentiis lavora su Jordan VERETOUT, centrocampista della Roma, che piace molto a Gattuso. La permanenza o meno del francese nella Capitale è legata alla situazione di DIAWARA: se il collega di reparto resterà in giallorosso, infatti, potrebbe scendere più a sud e portarsi ai piedi del Vesuvio.

L’Arsenal ha ufficializzato il passaggio a titolo definitivo di Henrikh MKHITARYAN dai “Gunners” alla Roma, dove del resto aveva giocato nell’ultima stagione.

Prosegue il lavoro oscuro di Paolo Maldini che, dopo Sandro TONALI, a centrocampo punta a un altro colpo: far tornare in rossonero Tiemoué BAKAYOKO, a patto che arrivi con una formula ritenuta vantaggiosa del club meneghino. Nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo per Pioli: è quello di Boubakary SOUMARE’, classe 1999, mediano del Lilla, il cui cartellino oscilla fra i 35 e i 40 milioni.

La Fiorentina toglie dal mercato VLAHOVIC, sul quale c’erano Roma, Verona e Parma. L’unico a lasciare l’attacco dei viola dovrebbe essere SOTTIL, in direzione Cagliari. Il club sardo avrebbe già presentato all’Inter un’offerta per NAINGGOLAN, che vuole restare dove ha giocato l’ultima stagione. Si allontana il rinnovo di ACERBI con la Lazio, ma il difensore – che ha chiesto 500 mila euro in più dei 3 milioni offerti da Lotito – resterà in ogni caso a Formello.

Un salario di 50 milioni netti a stagione per cinque anni, più un bonus di altri 250 milioni di euro: in totale mezzo miliardo di euro: sarebbero i numeri del prossimo trasferimento di Leo MESSI al Manchester City. La “Pulce”, nei giorni scorsi, avrebbe incontrato Guardiola a Barcellona (oggi il tecnico è ripartito per l’Inghilterra) e, intanto, come previsto, non ha partecipato al primo allenamento dei blaugrana.

Un altro colosso del centrocampo del Barcellona, dopo ARTHUR MELO – ceduto alla Juventus – lascia il Barcellona: è Ivan RAKITIC, anche lui assente all’allenamento. Il croato torna al Siviglia, dove probabilmente chiuderà la carriera, firmando un contratto triennale. Era arrivato al Barcellona nel 2014 proveniente proprio dal club andaluso.

É praticamente concluso il trasferimento di Donny Van de Beek dall’Ajax al Manchester United. Il centrocampista olandese – che nei giorni scorsi sembrava sul punto di passare al Barcellona – ha svolto le visite mediche con i “Red devils” e non ha partecipato agli allenamenti della Nazionale olandese.