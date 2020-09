É un brutto periodo per i "profeti" della politica...

Mi chiamo Donatello D'Andrea, sono un ragazzo di 22 anni che viene da un piccolo borgo medievale della Basilicata, Forenza. Un borgo a cui mi sento molto legato e dove spero di tornare una volta conclusi i miei studi con l'obiettivo di aiutare la mia gente. Per questo motivo mi trovo a Roma, dove ho conseguito la laurea in Scienze Politiche alla Sapienza. Ho maturato l'interesse per la politica qualche anno fa, durante le ore di potenziamento introdotte con il d.l. 107/2015 e in modo particolare grazie ad un professore/giornalista che scriveva di politica sull'Espresso. E' stato lui a trasmettermi la passione per la politica e per il giornalismo. Quest'ultima la coltivo sul mio blog, “Informazione Libera”, dove riporto con tutta la neutralità possibile (e qualche pizzico di ironia) le vicende della politica nostrana.