Golf: Molinari salta US Open, “Tra qualche settimana torno”

(ANSA) – ROMA, 01 SET – “Tra qualche settimana torno, pronto a ripartire. Tutto bene, non preoccupatevi e aspettatemi ancora un po’. E’ una fase di transizione e voglio dedicargli il giusto tempo”. Così Francesco Molinari, su twitter, ha risposto a un follower che, dopo la notizia arrivata dalla USGA (United States Golf Association) circa la cancellazione dal field dello US Open, secondo Major 2020 in programma dal 17 al 20 settembre a Mamaroneck (New York), ha chiesto al torinese cosa stesse accadendo. “Qui ci iniziamo a preoccupare”, l’appello rivolto al player piemontese, fermo dal 12 marzo scorso quando in Florida, dopo il primo round e a causa dell’emergenza sanitaria, fu sospeso il The Players Championship, evento del PGA Tour. Dopo il PGA Championship “Chicco” Molinari salterà anche lo US Open, un altro appuntamento clou. (ANSA).