(ANSA) – MOSCA, 01 SET – Lo staff dell’oppositore bielorusso Viktor Babariko ha annunciato ieri sera la creazione di un nuovo partito, “Vmeste” (“Insieme”). Babariko non si è potuto candidare alle presidenziali del 9 agosto perché è finito dietro le sbarre a giugno. La responsabile della sua campagna elettorale, Maria Kolesnikova, diventata nel frattempo una delle leader dell’opposizione, ha fatto sapere della creazione del nuovo partito e che i documenti necessari saranno presto presentati alle autorità. “Tutti assieme – ha detto Kolesnikova – abbiamo fatto di più negli ultimi tre mesi che negli ultimi 26 anni. Assieme lottiamo e continuiamo a lottare per la libertà e per il nostro futuro. Oggi stiamo formando una nuova società bielorussa, consapevole e responsabile. Stanno emergendo nuove sfide e nuove richieste ed è necessario rispondere. Il Paese affronta una crisi politica e socioeconomica e noi tutti assieme sappiamo come risolvere questa crisi”. (ANSA).