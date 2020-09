Tennis Usa: Giorgi unico sorriso azzurro, Diokovic ok

ROMA. – Poca fortuna per i cinque azzurri scesi in campo nella prima giornata degli Us Open 2020, secondo di una stagione stravolta dalla pandemia, in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. Sono usciti subito di scena Sonego, Travaglia, Lorenzi, Gaio e Cecchinato.

Per l’Italtennis l’unica a sorridere nella prima giornata è Camila Giorgi: nella notte italiana la numero uno azzurra, nel ranking mondiale, ha battuto in rimonta per 2-6 6-1 -5, dopo quasi due ore di lotta, la belga Alison Van Uytvanck, n.60 Wta, mettendo a segno il quarto successo in altrettanti confronti.

Al secondo turno – mercoledì – la 28enne di Macerata, alla nona partecipazione al tabellone principale degli US Open dove vanta gli ottavi raggiunti nel 2013, sfiderà la giapponese Naomi Osaka, n.9 WTA e quarta favorita del ranking, trionfatrice nell’edizione di due anni fa, che ha lasciato un set alla connazionale Misaki Doi, n.81 WTA.

La 22enne di Osaka, ex Regina del tennis mondiale, ha vinto in due set l’unico precedente con l’azzurra, disputato due anni fa in semifinale a Tokyo. Già fuori invece Jasmine Paolini, alla prima presenza nel main draw dello Slam a stelle e strisce. La 24enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.97 WTA, è stata sconfitta per 63 62, in un’ora e 21 minuti di partita, dalla francese Caroline Garcia, n.50 WTA.

Esordio in carrozza per Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas, rispettivamente numeri 1 e 4 del seeding, agli US Open, secondo Slam di una stagione martoriata dalla pandemia, partito sui campi di Flushing Meadows. Il Day 1 nella “bolla” di New York, dedicato agli incontri della parte alta del tabellone sia maschile che femminile, vede approdare al secondo turno (in 4 set però) anche Alexander Zverev, quinto favorito del seeding, David Goffin e uno dei Next Gen più amati dai fans come Denis Shapovalov, che proprio qui tre anni fa, sospinto però dal calore del pubblico, ha ottenuto uno dei risultati più importanti della sua giovane carriera. Nel tabellone femminile avanzano Kvitova, Kerber e Pliskova. Sevastova elimina Coco.