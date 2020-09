Excarcelaron a Renzo Prieto, Roberto Marrero y Gilber Caro

CARACAS – Este lunes por la noche, el gobierno de Nicolás Maduro, excarceló a los políticos opositores, Renzo Prieto, Roberto Marrero y Gilber Caro, quienes enviaron un mensaje a Venezuela de fortaleza y esperanza. Sus liberaciones se deben a que fueron indultados por una orden presidencial que supone la extinción de la responsabilidad penal.

Roberto Marrero, quien es el jefe del despacho del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aseguró que no existió ninguna negociación política para su liberación. Señaló que la experiencia de estar dentro de un centro de reclusión “es lo peor que puede pasarle a un ser humano”.

“No hay negociación conmigo. Yo soy un preso que hoy es liberado. No sé nada de negociación política”, expresó Marrero.

Insistió en que hay que hablar de futuro y de una nueva Venezuela. Agradeció a los medios de comunicación y a la gente que contínua luchando por y en el país.

Declaraciones de Caro serán consecuentes

El diputado ante la AN, Gilber Caro, hizo un llamado al diálogo y dijo que será consecuente con sus declaraciones.

“Mi mensaje para muchas personas es que tenemos que ver, primero, las condiciones en que hemos estado en prisión y luego hablar. Creo que tenemos que apelar siempre a la sindéresis del diálogo. Yo he sido consecuente con mis declaraciones, no me he ido del país, aquí estoy”, manifestó Caro.

El parlamentario dio las gracias a la comunidad internacional y a la ONG, Amnistía Internacional por alzar la voz sobre su caso y a aquellas personas que fueron observadores y garantes de su liberación.

Destacó que había estado incomunicado, por ende insistió que desea hablar con su equipo y abogados para después dar otras declaraciones al país.

Prieto: Sin ver el día ni la noche

Igualmente, el diputado, Renzo Prieto, afirmó que continuará trabajando y luchando por Venezuela.

“Seguiré trabajando y luchando como aquella vez cuando salí. A trabajar. No sé nada de cómo es el tema de la cuarentena, nunca pude hablar con mi familia, no tengo información de nada” explicó Prieto.

Detalló que en la celda en la que se encontraba no podía ver la luz del día ni de la noche. Además, que se encontraba con seis personas en el lugar que medía 2,40 por 1,90 metros.

Abogada Turbay también en libertad

Asimismo, Antonia Turbay, abogada que estuvo presa desde junio de 2019 por supuesta complicidad en la fuga de Iván Simonovis, quedó también en libertad después de un año aún teniendo boleta de excarcelación.

“Cuando uno es culpable, uno cumple su condena a lo mejor con orgullo, porque tal vez si fui a protestar contra el gobierno porque algo no me gustó, pero lo estuve injustamente por algo en lo que no tenía nada que ver, porque es que ni soy amiga de Simonovis. Sí, es mi vecino, lo apreció porque cuando él estuvo preso sentí mucha compasión por sus hijos que no tenían a su papá, pero yo no tengo nada que ver y me han alejado de mi familia”, puntualizó Turbay.

De esta forma, Marrero, Prieto, Caro y Turbay son los primeros presos políticos que excarceló el gobierno de Nicolás Maduro tras emitir los indultos.