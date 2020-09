Guaidó: “Objetivo de pacto unitario es sacar a Maduro del poder”

CARACAS – Este martes, el presidente interino de Venezuela y de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, indicó que la intención de establecer el pacto unitario en el país, es para sacar a Maduro del poder y no alargar el mandato del Hemiciclo. Lo dijo en una reunión con los diputados de La Causa R. Ratificó que la oposición no participará en las elecciones que se celebrarán el próximo, 06 de diciembre, que son organizadas por el oficialismo.

De igual forma, el líder opositor agradeció el apoyo y el trabajo de la Causa R en la lucha por el cambio que necesita Venezuela urgentemente.

“Tenemos muchas cosas por hacer, y hoy más que nunca ratificamos nuestra posición de no ir al fraude del 6 de diciembre”, puntualizó Guaidó.