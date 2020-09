Aprueban resolución para mensualidades de los colegios

CARACAS – El ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, y la ministra de Comercio, Eneida Laya, firmaron este lunes 31 de agosto una resolución para establecer la matrícula de los colegios en el marco de la pandemia porcovid-19, luego de que la Sundde recibiera denuncias a mediados de julio acerca del aumento de este importe.

Laya posteo en Twitter que junto a Istúriz se firmó la resolución 024 para que se fije la matrícula en las instituciones privadas y que “permitirá normar el procedimiento”.

La resolución se toma tras la denuncia de representantes de la Unidad Educativa San Martín, ubicada en Caracas a mediados de julio de 2020 sobre el aumento de la matrícula de inscripción, una suma total que llega a los 60 dólares, pese a que la Superintendencia Nacional para la Defensa para los Derechos Socioeconómicos (Sundde) prohibió el aumento de las matriculas escolares.

En los inicio del mes de agosto, el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas (Andiep), Fausto Romeo, junto a otras organizaciones, sostuvieron una reunión con Eneida Laya y Aristóbulo Istúriz para la actualización de las resoluciones para el cálculo de las mensualidades.

De acuerdo a Romeo, “se trata de un procedimiento actualizado de las resoluciones previas que están desfasadas sobre cómo calcular las cuotas de escolaridad. Incluso se habla de pagos en divisas, criptomonedas y bolívares”.

El gobierno oficialista estableció que el año escolar 2020-2021 se realizará de manera virtual debido a la crisis del covid-19. En consecuencia, la Federación Venezolana de Maestros (FVM) anunció el martes 11 de agosto a través de Twitter que los asociados a ese organismo no regresarán a las clases al inicio del nuevo periodo escolar al considerar que no existen las condiciones.

“Los maestros no se incorporarán en septiembre, ni presencialmente, ni vía online. En Venezuela no existen condiciones favorables para reactivar el sistema educativo, mucho menos cuando el docente no ha sido reivindicado salarial y socialmente”, escribió la FVM.

Por su parte, Gricelda Sánchez secretaria de contratación colectiva y reclamos del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, señaló que más de 12.000 maestros en el país se niegan a regresar a clases, luego que la Federación Unitaria del Magisterio de Venezuela (FetraMagisterio) realizara una encuesta a 13.692 docentes. Es decir, que el 89% no quiere volver a las aulas si no hay un reajuste salarial conforme a la hiperinflación que afecta la economía del país.

Manifestó que “no hay posibilidad del regreso a clases” porque con lo que los maestros ganan mensualmente no se corresponde con la exigencia que tiene la profesión para con el país.

Igualmente comentó, que la crisis por la que atraviesa el sector ha evidenciado casos de suicidios de sus agremiados, porque el sueldo no alcanza para poder vivir dignamente.