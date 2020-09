Basket: Nba; Denver Nuggets all’ultimo respiro contro Utah

(ANSA) – ROMA, 02 SET – I Nuggets vincono di misura 80-78 sui Jazz grazie a un canestro decisivo di Nikola Jokic, quando mancavano meno di 30″ alla fine del match, qualificandosi per il secondo turno dei Playoff Nba. Adesso dovranno vedersela contro i Clippers. E’ stato un match tiratissimo, deciso da un episodio nel finale. Denver diventa la 12/a squadra nella storia Playoff Nba a completare una rimonta dopo essere stata sotto 3-1 nella serie. Gran parte del merito è di Jokic che, con 30 punti, ha fatto la differenza; meno sostanzioso l’apporto di Jamal Murray e Donovan Mitchell, che hanno chiuso rispettivamente con 17 e 22 punti, per i Jazz. Il trio Tatum-Smart-Walker ha trascinato i Boston Celtics al successo per 102-99 sui Toronto Raptors. Adesso i canadesi sono sotto 2-0 nella serie. Boston ha coronato una grande rimonta, partendo da -12 (punti) nel finale del terzo periodo e incassando 9 punti in poco più di 10′. Il miglior realizzatore del match è Jayson Tatum, autore di 34 punti. (ANSA).