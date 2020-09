Golf: Mickelson a Woods “Grazie per quello che hai fatto”

(ANSA) – ROMA, 02 SET – “Caro Tiger, grazie per tutto quello che hai fatto per questo sport fantastico. Nessuno ne ha beneficiato più di me e volevo solo che tu sapessi quanto ti apprezzo per tutto quello che hai fatto. E’ davvero tutto. Grazie”. Phil Mickelson, su Twitter, omaggia così Tiger Woods. Il mancino di San Diego, tra gli avversari di sempre di ‘Big Cat’, con un post sui social network, ha voluto plaudere il grande impegno di Woods per aver contribuito a rendere il golf uno sport popolare. Tra i tantissimi ‘like’ anche quello dell’azzurro Francesco Molinari. E, a chi gli ha chiesto a cosa fosse dovuta questa dedica, Mickelson ha risposto così: “Randiom appreciation”, casuale riconoscenza o apprezzamento. Da grandi rivali in campo ad amici. Dai duelli sul ‘green’ per il titolo a quelli per beneficenza. Mickelson e Woods sono tra i golfisti più apprezzati e vincenti degli ultimi 25 anni. Campionissimi di golf e del ‘fair-play’. Con l’omaggio di ‘Lefty’ a Tiger che evidenzia il grande rispetto tra avversari che vige nel mondo del golf. (ANSA).