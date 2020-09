Golf: cancellato il WGC-HSBC Champions di Shanghai

(ANSA) – ROMA, 02 SET – Adesso c’è anche l’ufficialità: il WGC-HSBC Champions, uno dei quattro tornei del mini-circuito mondiale di golf, è stato cancellato dal calendario 2020 maschile a causa della decisione del Governo cinese di annullare tutti gli eventi sportivi internazionali previsti fino al 31 dicembre. L’emergenza sanitaria ha portato il PGA Tour a spostare, dall’Asia agli Stati Uniti, due eventi come la CJ Cup e lo ZoZo Championship. Niente da fare per il WGC-HSBC Champions, che si sarebbe dovuto giocare da giovedì 29 ottobre a domenica primo novembre a Shanghai, in Cina. Il torneo tornerà nel calendario del grande golf mondiale nel 2021. (ANSA).