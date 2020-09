Scuola: ordine medici Liguria, slittare ripresa di 10 giorni

(ANSA) – GENOVA, 02 SET – L’ordine dei medici della Liguria si schiera per uno slittamento in regione di dieci giorni della riapertura delle scuole, dal 14 al 24 settembre, e rivolge un appello in tal senso a Regione Liguria, Anci e provveditorato. “Dieci giorni in più possono divenire cruciali per una buona organizzazione della ripresa scolastica in Liguria, nel rispetto dei ‘paletti imposti dalle linee guida dell’Istituto superiore di sanità – afferma in un comunicato -. Tra l’altro, in questi dieci giorni quelli effettivi di lezioni scolastiche non sarebbero più di tre o quattro. A tal fine, si auspica che, a breve, le figure istituzionali a ciò preposte (Regione Liguria, Anci e Provveditorato agli studi) assumano una decisione in questo senso”. “Se da un lato ben si comprende l’esigenza delle famiglie e degli alunni di poter riprendere, quanto prima, una vita pressoché normale, la tutela della salute pubblica impone una attenta e ponderata riflessione circa l’opportunità, o meno, di questa breve riapertura”, la Federazione regionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Liguria, nella nota firmata da Alessandro Bonsignore (dell’ordine di Genova), Francesco Alberti (Imperia), Salvatore Barbagallo (Spezia) e Luca Corti (Savona). “Al di là di una moltiplicazione delle sanificazioni, laddove Regione Liguria non si orientasse diversamente”, afferma, ricordando che diverse Regioni stanno posticipando la riapertura al 24, “si dovrebbe trovare tutta una serie di soluzioni a problematiche operative che, ancora oggi, sono lontane dall’essere risolte” come il potenziamento dei trasporti pubblici, i rilevatori di temperatura, la tempestività dei tamponi per i casi sospetti e la gestione della quarantena perle famiglie, “e per le quali gli ordini hanno fornito il proprio punto di vista”. (ANSA).