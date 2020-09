(ANSA) – ROMA, 02 SET – “Ogni giocatore fa la propria analisi e io ho pensato che fosse giunto il momento di andarmene. Non so cosa faranno Messi o gli altri: dovreste chiederlo a loro. Ho parlato con i componenti il direttivo e siamo rimasti tutti soddisfatti. Sono convinto che ciascuno farà la propria analisi, in modo da ottenere il meglio per tutte le parti”. Così, durante la conferenza stampa di commiato dal Barcellona, Ivan Rakitic ha parlato della situazione di Leo Messi. “Voglio ringraziare tutti, dai tifosi agli allenatori – ha aggiunto il centrocmpista croato -. Spero che i tifosi si siano divertiti, anche se ci sono stati momenti difficili. Arrivare a questa decisione, per me, non è stato facile, perché questa è la squadra dove ho trascorso più tempo: sei stagioni. Il momento più bello? La vittoria sulla Juve a Berlino, nel 2015, durante la finale di Champions. Ma anche il Mondiale per club, la Supercoppa, i campionati. Ricordo il mio primo trofeo con il Barca: la Copa del Rey. (ANSA).