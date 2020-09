++ Calcio: Lega, derby anche in turni infrasettimanali ++

(ANSA) – MILANO, 02 SET – I derby del prossimo campionato di serie A potranno svolgersi anche nei turni infrasettimanali: lo ha deciso la Lega con una modifica ai criteri di compilazione del calendario che sarà presentato alle 12 di oggi. Nel nuovo testo si legge: “I derby cittadini di Genova, Milano, Roma, Torino non sono possibili nè alla prima, nè all’ultima giornata e si effettuano in giornate diverse fra loro”. Nel precedente testo non erano previsti i derby nei turni infrasettimanali feriali. (ANSA).