ROMA. – Cinque settembre 1960, la nascita di un mito universale. Anche se un giornalista locale, vedendo in azione Cassius Clay durante quell’Olimpiade romana, disse avventatamente ”io quel negretto li’ lo vedo male”.

Una caduta di tono, peraltro bilanciata dalla previsione di Sport Illustrated (“Clay è il miglior candidato per una medaglia d’oro americana”) e smentita da quel match per l’alloro dei mediomassimi in cui il 18enne statunitense, che due anni prima aveva annunciato che avrebbe vinto ai Giochi e già strafottente e sfrontato, alle parole fece seguire i fatti e sul ring distrusse il polacco Zbigniew Pietrzykowski.

Questi, “diletante di Stato”, aveva dieci anni più del rivale e ai Giochi si era già preso il bronzo nel ’56 a Melbourne. Aveva anche vinto tre volte l’oro agli Europei e in semifinale a Roma aveva battuto l’azzurro Giulio Saraudi, ma contro Clay non ci fu nulla da fare. Dopo una prima ripresa equilibrata, il mancino Pietrzykowski venne annientato: uno sul quadrato “scherzava” col destro e faceva il doppio passo, l’altro perdeva sangue dalla bocca e dal naso, e alla fine del terzo round il verdetto fu unanime.

All’Olimpiade romana il giovanissimo Clay era arrivato battendo nei Trials americani Henry Hooper per ko, Fred Lewis ai punti e Allen Hudson per ko, ma soprattutto il rivale più insidioso: la paura di volare. Lo raccontò lui stesso: dopo aver fatto tanto, stava per rinunciare proprio perché non se la sentiva di prendere l’aereo, e i dirigenti di Team Usa dovettero sudare sette camicie per fargli capire che non era il caso di viaggiare verso l’Italia in nave.

Continuava a ripetere che “se Dio avesse voluto farci volare, ci avrebbe fatto le ali” e lo imbarcarono sul volo per Roma quasi a forza. Nella sua autobiografia Clay racconta che “viaggiai indossando un paracadute che avevo comprato a un svendita militare, col cavo stretto in pugno: ero pronto a lanciarmi se l’aereo avesse cominciato ad agitarsi”.

Alla fine arrivò e in breve divenne uno dei “sindaci” del Villaggio Olimpico, non smettendola mai di parlare: stringeva decine di mani, si presentava dicendo che avrebbe vinto l’oro, parlava in continuazione e nei primi giorni al Villaggio aveva già posato per foto ricordo con una trentina delegazioni e firmato centinaia di autografi.

Quando usciva, lo faceva con altri pugili e con un gruppo di quelli dell’atletica, fra i quali una ragazza, anzi una “gazzella”, per la quale sembra che avesse preso una cotta: la sprinter Wilma Rudolph, ventesima di 22 fratelli e altra stella di quelle Olimpiadi.

Ma lei gli preferì l’azzurro Livio Berruti, e poi Eduard Crook junior, un altro pugile, con il quale si sarebbe sposata. Del giovane Clay in libera uscita qualcuno a Roma ancora ricorda che cercava delle t shirt con l’immagine del Colosseo in un bar-souvenir shop dalle parti di piazza Venezia.

Nel villaggio Olimpico viveva con gli altri nelle stanze con letti a castello della delegazione Usa. Clay racconta nella sua biografia che prima di allora non aveva mai visto un bidet e la prima volta, lì a Roma, lo aveva scambiato per una fontanella. Si era meravigliato, poi aveva cercato di bere. McClure, con cui divideva la camera, non aveva più smesso di ridere.

Dopo la vittoria del 5 settembre non si toglieva mai la medaglia d’oro dal collo, nemmeno quando andava a dormire. Rimase al villaggio, incontrò il campione del mondo dei massimi Floyd Patterson, in visita di cortesia, e promise a se stesso che un giorno lo avrebbe battuto.

Poi avendo già a quei tempi inclinazioni letterarie scrisse la sua prima poesia: “il mio scopo è rendere l’America più grande, quindi ho battuto i russi (Gennady Shatkov , nei quarti n.d.r.) e i polacchi, e ho vinto la medaglia d’oro per gli Usa. Gli italiani mi hanno detto ‘sei più grande dell’antico Cassio. Ci piace il tuo nome e come ti batti, se vorrai Roma sarà la tua casa’. Io risposi che apprezzavo ma che gli Usa sono ancora il mio paese”.

Che poi lo tradì, rendendolo l’uomo capace di gettare la sua medaglia olimpica “che non perdevo d’occhio neanche per un momento”, nel fiume quando, tornato a casa, gli impedirono di entrare in un bar perché di colore. Pensò che a Roma, dove quel 5 settembre il mondo si accorse di lui, non gli sarebbe successo e cominciò a diventare The Greatest.