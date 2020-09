Polemica su Melania Trump, usa indirizzi email privati

(ANSA) – WASHINGTON, 2 SET – Melania Trump da quando e’ entrata alla Casa Bianca ha usato regolarmente almeno due indirizzi privati di posta elettronica oltre a servizi e app di messaggistica. A rivelarlo la sua ex amica e collaboratrice Stephanie Wolkoff, autrice del libro ‘Melania and Me’, in una intervista al Washington Post. Intervista in cui spiega come la first lady non sia quasi mai ricorsa alla sua email ufficiale della Casa Bianca, ma abbia trattato questioni anche governative inviando e ricevendo email da un account legato alla Trump Organization e da un altro personale ‘MelaniaTrump.com’. Un episodio questo destinato a creare imbarazzo nella famiglia Trump dopo che il tycoon nella campagna elettorale del 2016 lancio’ una violenta offensiva contro Hillary Clinton proprio per l’uso di email private che e’ vietato a chi lavora nell’amministrazione. Trump arrivo’ a chiedere il carcere per l;ex segretario di stato parlando di uno scandalo “peggiore del Watergate”. Da settimane e’ in corso un’indagine anche sull’uso di email private anche da parte di Ivanka Trump e del marito Jared Jushner. (ANSA).