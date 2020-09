Denuncian que Venezuela realiza insuficientes pruebas PCR

CARACAS – La presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Mireya Goldwasser, denunció que el gobierno de Nicolás Maduro realiza insuficientes pruebas PCR para detectar el coronavirus. Indicó que diariamente se realizan 2 mil pruebas cuando lo normal debería ser 10 mil.

Aseguró que las cifras que ha compartido el Estado no son confiables debido a que no reflejan el tamaño de la pandemia o de la intensidad de transmisión. Destacó que el país todavía no arriba al pico de la enfermedad y comentó que la capacidad de diagnóstico se encuentra saturada en estos momentos.

La representante sostuvo que en Venezuela deben habilitarse laboratorios, clínicas, hospitales y hasta universidades para que realicen las pruebas. Explicó que todos los exámenes que se realizan en el país se envían al Instituto Nacional de Higiene que tarda entre ocho y catorce días, en dar las respuestas porque se encuentra saturado.

“Un día te dice el gobierno que hay poco más de 1.000 (contagios), al otro día te dicen que hay 800 o 900 y pico. Según nuestros datos, no hemos llegado al máximo [de contagios]. Nuestra pandemia arrancó retardada con respecto a otros países. No hemos llegado a las condiciones de descenso (de la curva de contagios)”, expresó Goldwasser.

Hasta los momentos, Venezuela reporta 47.756 casos de coronavirus de los cuales 38.112 personas se han recuperado, mientras que 9.644 ciudadanos continúan con la enfermedad y 391 venezolanos han fallecido.