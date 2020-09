González: “Negociaré las veces necesarias para encontrar una solución”

CARACAS – El diputado Stalin González, ante los señalamientos del equipo del gobierno interino de Juan Guaidó, sobre negociones inconsulta e individuales entre él y Henrique Capriles con el régimen de Maduro y el apoyo del gobierno de Turquía, destacó el empeño de devolverles a los venezolanos su derecho a elegir como única garantía para el cambio y recuperación del país.

González a través de su Twitter manifestó que buscan un cambio urgente para reconstruir al país porque el sufrimiento de los venezolanos no puede ser permanente por culpa de un régimen obsesionado por el poder.

Advirtió que si una negociación evita que este conflicto escale y sea más doloroso para los venezolanos, lo hará las veces que sea oportuno e intentará encontrar una solución a la crisis.

Por su parte el canciller de Turquía, Mevlüt Çavuşoğlu, destacó que su país sigue con satisfacción la evolución del diálogo positivo entre el gobierno y la “oposición venezolana”, en coordinación con las iniciativas que se han llevado a cabo conjuntamente con la Unión Europea.

Çavuşoğlu dijo que se reunió con González y Capriles para avanzar en la negociación, donde Maduro habría aceptado las condiciones exigidas por estos, indicó el periódico turco Star.

Recalcó que la nación turca siempre será solidaria con el pueblo venezolano y espera que el proceso positivo se refleje en las elecciones, indicó al referirse al diálogo que participó promovido entre Henrique Capriles, Stalin González y representantes del gobierno de Maduro.

Mientras tanto el grupo de gobierno de Juan Guaidó ha reiterado que desde 2019 se han llevado a cabo negociaciones y esfuerzos de mediación para buscar soluciones políticas y condiciones electorales, sin embargo, jamás aceptarán acuerdos electorales que no permitan la verdadera expresión de la voluntad del pueblo, al tiempo que reafirman la decisión de no participar en los comicios electorales del 6 de diciembre, por no contar con las condiciones electorales necesarias ni aprobadas por al AN.