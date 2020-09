Volata Van Aert, penalità Alaphilippe, Yates leader

ROMA. – Con una volata poderosa Wout Van Aert ha vinto in la quinta tappa del Tour de France, la Gap-Privas di 183 km. Il belga – vincitore delle Strade Bianche e della Milano-Sanremo e di una tappa del giro del Delfinato – ha battuto di mezza ruota l’olandese Cees Bol. Più staccati tutti gli altri, con Sam Bennett (Deceuninck Quick-Step) terzo e nuova maglia Verde davanti a Peter Sagan.

Cambia il leader della Grande Boucle: una penalizzazione di 20 secondi costa a Julian Alaphilippe la maglia gialla che passa sulle spalle del britannico Adam Yates. a causa di una penalizzazione di 20″ per rifornimento irregolare (ha preso una borraccia dall’ammiraglia a 17 km dalla fine) e dunque il nuovo leader è Yates.

Le emozioni sono tutte nel finale. La tappa è per velocisti ma il vento dà parecchio fastidio. E così il gruppo viaggia compatto per quasi tutta la frazione fino ad una decina di chilometri dall’arrivo: a otto chilometri dal traguardo la Ineos Granadiers ha dato un’accelerata sfruttando il vento, che ha costretto Bauke Mollema ad un faticoso inseguimento. É stata allora la Sunweb a dettare i tempi della volata per lanciare Cees Bol che ha preso la testa e ha fatto tutto bene, ma è stato fulminato da un Van Aert poderoso.

La notizia clamorosa arriva a fine gara quando i giudici sanzionano Alaphilippe con una penalizzazione di 20 secondo per rifornimento non consentito e così la maglia di leader del Tour diventa Adam Yates. Il corridore della Deceuninck Quick-Step ha preso una borraccia in una zona nella quale non era consentito.

Domani la sesta tappa, Le Teil-Mont Aigoual di 191 km, con l’inedito Col de la Lusette (lunghezza 11,7 km, pendenza media 7,3%).