ROMA. – Ancora una delusione per l’Italia negli US Open di tennis, con l’eliminazione di Camila Giorgi, battuta 6-1 6-2 dalla giapponese Naomi Osaka, ex n.1 del mondo.

Del resto, la giocatrice in prima fila nelle proteste del “BlackLivesMatter” dopo la morte di George Floyd era nettamente favorita e ha rispettato il pronostico travolgendo la rivale marchigiana, reduce da problemi fisici e quindi ancor più penalizzata.

Ne è venuto fuori un match a senso unico durato poco più di un’ora, in cui la Giorgi non è mai riuscita a controllare lo scambio come avrebbe desiderato,commettendo ben 24 error evitabili che le sono costati caro.

Inevitabile, e giustificabile, è quindi il risultato di 6-1 6-2 in favore della n.9 del ranking. “Non ho giocato al meglio – ha poi detto la Giorgi -, non sono stata sufficientemente costante. Per cui non credo sia stato un buon match. Fisicamente non ero al 100%, è un problema che mi porto dietro da qualche tempo, non credo sia nulla di grave, ma farò qualche accertamento”.

Nessun problema per i big del tabellone maschile nei match giocati in nottata per il il secondo turno dello Slam statunitense. Alexander Zverev ha dovuto lottare nei primi due set contro un sorprendente Brandon Nakashima. L’americano di origini asiatiche dopo aver perso il primo parziale per 7-5 è riuscito ad imporsi nel secondo al tie-break, poi però la clase e la solidtà del n.7 del mondo hanno prevalso e il 23enne tedesco di Am,burgo si è imposto per 7-5 6-7 6-3 6-1.

Anche Novak Djokovic ha avuto bisogno di quattro set per avere la meglio su Kyle Edmund, riuscito a contenere il serbo fino al tie break nel primo set, vinto dal britannico. La reazione di Djokovic è stata immediata, e terribile, visto che nei successivi tre set ha concesso 9 game all’avversario, alla fine battuto per 6-7 6-3 6-4 6-2.

Poi, nel post partita, Djokovic ha parlato della neonata associazione di giocatori (sorta da una sua iniziativa), e idea poco gradita agli grandi del tennis, assenti a New York, Rafael Nadal e Roger Federer.

“Più volte ho parlato con loro del progetto anche prima di rendere ufficiale la cosa – ha detto Djokovic -, riunendo tutti i giocatori sul Grandstand. Loro (Nadal e Federer n.d.r.) sono stati sempre consapevoli di quanto stesse accadendo. Rispetto ovviamente la loro scelta di non essere coinvolti. Pensano che non sia il momento giusto, ma io non sono d’accordo. È sempre il momento giusto per un’associazione dei giocatori, lo sarebbe stato anche negli ultimi venti anni e non è stata mai realizzata”.