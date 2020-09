(ANSA) – VENEZIA, 03 SET – “Sulla partita della scuola ad oggi non abbiamo ancora capito se la mascherina ci vuole o no e questo è raccapricciante”. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, oggi, a margine dell’inaugurazione di una nuova struttura scolastica privata a Treviso. “Noi – ha aggiunto – siamo dalla parte di quelli che dicono che ai bimbi la mascherina non vada messa, ma c’è molta confusione – ha concluso – e poco pragmatismo a livello nazionale”. (ANSA).