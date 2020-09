Calcio: prosegue preparazione Juve, Douglas Costa in gruppo

(ANSA) – TORINO, 03 SET – Torna in gruppo Douglas Costa, che questa mattina ha svolto l’intera seduta di allenamento con il resto della Juventus. Prima della sfida di Champions League con il Lione, a cui non aveva preso parte, il brasiliano aveva riportato una lesione di secondo grado a carico del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Prosegue dunque la preparazione della Juventus in vista del debutto in campionato con la Sampdoria. Agli ordini di mister Pirlo, oggi i bianconeri hanno svolto lavoro atletico “a secco”, alternato con esercizi di possesso palla, per concludere con la consueta partitella. Nuovo allenamento domani, sempre di mattina. (ANSA).