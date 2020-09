(ANSA) – BRUXELLES, 03 SET – “Abbiamo condannato l’omicidio di Jan Kuciak e Martina Kusnirova con la massima fermezza ed abbiamo chiesto alle autorità slovacche di indagare per assicurare i responsabili alla giustizia. Questa aspettativa non è cambiata”. Così la vicepresidente della Commissione europea per i valori dell’Unione, Vera Jurova, su Twitter, che afferma: “Comprendiamo che l’azione giudiziaria non è ancora conclusa”. (ANSA).